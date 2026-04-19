    Происшествия
    • 19 апреля, 2026
    • 18:21
    В Лянкяране произошел взрыв в авторемонтной мастерской

    В Лянкяране произошел взрыв в авторемонтной мастерской.

    Как сообщает южное бюро Report, взрыв, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с бензином работавшего в мастерской Ильхама Шахвели оглу Гасымлы (1991 г.р.).

    Мужчина с различными травмами был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. Медики диагностировали ему термические ожоги 2-й степени лица и обеих рук, пациента поместили в реанимационное отделение, состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту проводится расследование.

    Взрыв в автомастерской Лянкяранский район
    Lənkəranda avtomobil təmiri sexində partlayış olub

