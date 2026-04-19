В Лянкяране произошел взрыв в авторемонтной мастерской.

Как сообщает южное бюро Report, взрыв, по предварительной версии, произошел из-за неосторожного обращения с бензином работавшего в мастерской Ильхама Шахвели оглу Гасымлы (1991 г.р.).

Мужчина с различными травмами был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. Медики диагностировали ему термические ожоги 2-й степени лица и обеих рук, пациента поместили в реанимационное отделение, состояние оценивается как средней тяжести.

По факту проводится расследование.