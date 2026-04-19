    Lənkəranda avtomobil təmiri sexində partlayış olub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, Füzuli küçəsində avtomobil təmiri sexində işləyən 1991-ci il təvəllüdlü İlham Şahvəli oğlu Qasımlının benzinlə ehtiyatsız davranması nəticəsində partlayış baş verib.

    İ.Qasımlı Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Ona bədənin çoxsaylı yanığı, üz və hər iki qolun 2-ci dərəcəli termiki yanığı diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alana ilkin tibbi yardım göstərilib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

    Hazırda onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Лянкяране произошел взрыв в авторемонтной мастерской

