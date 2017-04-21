 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Лянкяране перевозящий пограничников автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавший - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Лянкяран. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе потерпел аварию автомобиль, перевозящий пограничников.

    Как сообщает южное бюро Report, ДТП произошло на пролегающем через лянкяранское село Шову отрезке автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

    Принадлежащий погранвойскам автомобиль марки "УАЗ" врезался в дерево на обочине дороги. 

    Хотя пострадавший в результате ДТП служащий погранвойск Эльчин Абдуллаев был доставлен в отделение реанимации Лянкяранской центральной районной больницы, спасти его не удалось. 

    Находившийся в машине другой пограничник получил травму ноги. 

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi