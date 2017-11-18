В Лянкяране один и тот же магазин был ограблен дважды за месяц - ФОТО

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Лянкяран. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе один и тот же магазин был ограблен дважды за месяц.

Как передает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в магазине товаров повседневной необходимости, расположенном на части магистрали Алят-Астара, проходящем через Лянкяранский район и село Шилавар.

Были украдены находящиеся на витрине различные продовольственные, спиртные и табачные изделия на общую сумму 1000 манатов. В связи с инцидентом была проинформирована служба 102 МВД, следственно-оперативная группа провела осмотр на месте происшествия.

Владелец магазина Джавид Насиров сообщил местному бюро Report, что это уже второй случай ограбления за один месяц: "Грабитель или грабители в первый раз проникли внутрь таким же образом, разобрав крышу. В тот раз мне нанесли ущерб в размере 800 манатов. Хотя на месте преступления были взяты отпечатки пальцев, факт кражи до сих пор не раскрыт".

По факту ведется расследование.