В Лянкяране обнаружены два обугленных тела
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 16:29
На полигоне бытовых отходов в селе Гёйшабан Лянкяранского района обнаружены два обугленных тела.
Как сообщает южное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Устанавливаются личности погибших мужчин и обстоятельства смерти.
По факту ведется расследование.
16:29
