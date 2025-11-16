В Лянкяране обнаружены два обугленных тела

На полигоне бытовых отходов в селе Гёйшабан Лянкяранского района обнаружены два обугленных тела.

Как сообщает южное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Устанавливаются личности погибших мужчин и обстоятельства смерти.

По факту ведется расследование.