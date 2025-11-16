Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Лянкяране обнаружены два обугленных тела

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 16:29
    В Лянкяране обнаружены два обугленных тела

    На полигоне бытовых отходов в селе Гёйшабан Лянкяранского района обнаружены два обугленных тела.

    Как сообщает южное бюро Report, на место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

    Устанавливаются личности погибших мужчин и обстоятельства смерти.

    По факту ведется расследование.

    Лянкяранский район тела
    Lənkəranda yanmış iki meyit aşkarlanıb

    Лента новостей