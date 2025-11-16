İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Lənkəranda yanmış iki meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 16:19
    Lənkəranda yanmış iki meyit aşkarlanıb

    Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisindəki məişət tullantıları poliqonunda yanmış iki meyit aşkarlanıb.

    "Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.

    Onların kimliyi və hansı şəraitdə öldükləri araşdırılır. Hər iki şəxsin kişi olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Лянкяране обнаружены два обугленных тела

