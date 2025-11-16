Lənkəranda yanmış iki meyit aşkarlanıb
Hadisə
- 16 noyabr, 2025
- 16:19
Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisindəki məişət tullantıları poliqonunda yanmış iki meyit aşkarlanıb.
"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub.
Onların kimliyi və hansı şəraitdə öldükləri araşdırılır. Hər iki şəxsin kişi olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
