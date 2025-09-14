В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

В Лянкяране на фоне нестабильной погоды возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Как передает южное бюро Report, сильные ливни вывели из строя электрохозяйство.

Так, без света остались крупнейшие жилые массивы города - 1-й и 2-й микрорайоны, а также жилые массивы "Райпо" и "Су-8". Сообщается, что в электрических трансформаторах на упомянутых участках произошло короткое замыкание.

В настоящее время принимаются меры по устранению последствий аварий.