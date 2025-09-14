Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 01:07
    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

    В Лянкяране на фоне нестабильной погоды возникли проблемы с подачей электроэнергии.

    Как передает южное бюро Report, сильные ливни вывели из строя электрохозяйство.

    Так, без света остались крупнейшие жилые массивы города - 1-й и 2-й микрорайоны, а также жилые массивы "Райпо" и "Су-8". Сообщается, что в электрических трансформаторах на упомянутых участках произошло короткое замыкание.

    В настоящее время принимаются меры по устранению последствий аварий.

    Лента новостей