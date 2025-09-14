Lənkəranda bir sıra ərazilər elektriksiz qalıb
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 00:57
Lənkəranda qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən şəhərin bir çox hissəsində elektrik enerjisinin verilişində problem yaşanıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, yağan güclü leysan yağışları elektrik təsərrüfatını sıradan çıxarıb.
Belə ki, şəhərin ən böyük yaşayış massivləri olan 1-ci və 2-ci mikrorayon, eləcə də Raypo və "Su-8" yaşayış massivi işıqsız qalıb.
Məlumata görə, ərazini elektrik enerjisi ilə təmin edən transformatorlarda qısaqapanma baş verib. Hazırda qəzaların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
