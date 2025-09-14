İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Lənkəranda bir sıra ərazilər elektriksiz qalıb

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 00:57
    Lənkəranda bir sıra ərazilər elektriksiz qalıb

    Lənkəranda qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən şəhərin bir çox hissəsində elektrik enerjisinin verilişində problem yaşanıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, yağan güclü leysan yağışları elektrik təsərrüfatını sıradan çıxarıb. 

    Belə ki, şəhərin ən böyük yaşayış massivləri olan 1-ci və 2-ci mikrorayon, eləcə də Raypo və "Su-8" yaşayış massivi işıqsız qalıb.

    Məlumata görə, ərazini elektrik enerjisi ilə təmin edən transformatorlarda qısaqapanma baş verib. Hazırda qəzaların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.

    В Лянкяране на фоне непогоды возникли перебои в подаче электричества

