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    В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 16:16
    В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице

    В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице.

    Как сообщает южное бюро Report, житель села Кяргалан Эмиль Ибадов, получивший травму головы в результате избиения на почве возникшего спора со знакомыми, был помещен в реанимационное отделение Лянкяранской районной центральной больницы с диагнозом внутричерепная травма и подключен к аппарату искусственного дыхания.

    Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь подростка не удалось. Он скончался в больнице 21 сентября.

    Отметим, что подозреваемый в совершении деяния подросток И.Б. задержан.

    избиение смерть подростка Лянкяран
    Lənkəranda üç gün əvvəl döyülən yeniyetmə xəstəxanada ölüb

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