В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Кяргалан Эмиль Ибадов, получивший травму головы в результате избиения на почве возникшего спора со знакомыми, был помещен в реанимационное отделение Лянкяранской районной центральной больницы с диагнозом внутричерепная травма и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь подростка не удалось. Он скончался в больнице 21 сентября.

Отметим, что подозреваемый в совершении деяния подросток И.Б. задержан.