В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице
Происшествия
- 21 сентября, 2026
- 16:16
В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице.
Как сообщает южное бюро Report, житель села Кяргалан Эмиль Ибадов, получивший травму головы в результате избиения на почве возникшего спора со знакомыми, был помещен в реанимационное отделение Лянкяранской районной центральной больницы с диагнозом внутричерепная травма и подключен к аппарату искусственного дыхания.
Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь подростка не удалось. Он скончался в больнице 21 сентября.
Отметим, что подозреваемый в совершении деяния подросток И.Б. задержан.
Последние новости
01:56
В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООНДругие страны
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06