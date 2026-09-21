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    Lənkəranda üç gün əvvəl döyülən yeniyetmə xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:57
    Lənkəranda üç gün əvvəl döyülən yeniyetmə xəstəxanada ölüb

    Lənkəranda üç gün əvvəl döyülən 16 yaşlı yeniyetmə xəstəxanada ölüb.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosu xəbər verir.

    Belə ki, tanışları ilə aralarında yaranan mübahisə zəminində döyülərək başından xəsarət alan Kərgəlan kənd sakini Emil İbadov kəllədaxili travma diaqnozu ilə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmiş və süni tənəffüs aparatına qoşulmuşdu.

    Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, yeniyetmənin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, sentyabrın 21-də xəstəxanada həyatını itirib.

    Qeyd edək ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə İ.B isə bir gün sonra saxlanılıb.

    Ölüm hadisəsi
    В Лянкяране избитый три дня назад подросток скончался в больнице

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