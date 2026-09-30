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    Azərbaycanda "yaşıl investisiya" risklərinin sığortalanması müzakirə edilib

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:10
    Azərbaycanda yaşıl investisiya risklərinin sığortalanması müzakirə edilib

    İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortası üzrə İslam Korporasiyası (ICIEC) və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsus "SOCAR Green" MMC bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını, o cümlədən "yaşıl investisiya"ların cəlb edilməsi və Azərbaycanda layihələrin maliyyələşdirilməsi zamanı risklərin azaldılması üçün sığorta alətlərinin tətbiqi məsələsini müzakirə ediblər.

    "Report" ICIEC-ə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr Azərbaycanda səfərdə olmuş korporasiyanın baş direktoru Xalid Xələfalla və "SOCAR Green"in baş direktoru Elmir Musayevin görüşündə baş tutub.

    Tərəflər potensial tərəfdaşlıq istiqamətlərini, o cümlədən ICIEC-nin siyasi risklərdən və ödəniş öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi risklərindən sığortalanma alətlərinin tətbiqini nəzərdən keçiriblər. Bu, investisiyaların səfərbər edilməsi, layihə risklərinin azaldılması və banklar tərəfindən "yaşıl layihə"lərin maliyyələşdirilməsi dayanıqlığının artırılmasına imkan verəcək.

    ICIEC-dən qeyd ediblər ki, əməkdaşlıq Azərbaycanın bərpa olunan enerjinin inkişaf prioritetlərinə və SOCAR-ın ekoloji strategiyasına uyğundur.

    Yaşıl enerji Elmir Musayev Xalid Xələfal Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) İnvestisiya və İxrac Kreditlərinin Sığortalanması üzrə İslam Korporasiyası (ICIEC)
    ICIEC и SOCAR Green обсудили страхование рисков "зеленых" инвестиций в Азербайджан
    ICIEC, SOCAR Green mull insuring risks for green investments in Azerbaijan
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