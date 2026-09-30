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    ICIEC и SOCAR Green обсудили страхование рисков "зеленых" инвестиций в Азербайджан

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 10:33
    ICIEC и SOCAR Green обсудили страхование рисков зеленых инвестиций в Азербайджан

    Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) и SOCAR Green обсудили возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, включая использование страховых инструментов для привлечения "зеленых" инвестиций и снижения рисков при финансировании проектов в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на ICIEC, обсуждения прошли на встрече генерального директора корпорации Халида Халафаллы и генерального директора SOCAR Green Эльмира Мусаева в рамках визита главы ICIEC в Азербайджан.

    Стороны рассмотрели потенциальные направления партнерства, в том числе применение инструментов ICIEC по страхованию от политических рисков и рисков неплатежа для мобилизации инвестиций, снижения проектных рисков и повышения финансовой устойчивости банковского финансирования "зеленых" проектов.

    В ICIEC отметили, что сотрудничество соответствует приоритетам Азербайджана по развитию возобновляемой энергетики и экологической стратегии SOCAR.

    Халид Халафалла Эльмир Мусаев Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC)
    Azərbaycanda "yaşıl investisiya" risklərinin sığortalanması müzakirə edilib
    ICIEC, SOCAR Green mull insuring risks for green investments in Azerbaijan
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