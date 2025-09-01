В Лянкяране автомобиль сбил насмерть велосипедиста

В Лянкяранском районе автомобиль сбил насмерть велосипедиста.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на участке старой магистрали Алят-Астара, проходящем через село Гёйшабан.

Так, легковой автомобиль марки Toyota Prius, которым управлял житель города Лиман Лянкяранского района Джавид Джейхун оглу Сафарли (2005 г.р.), сбил жителя села Юхары Нюведи этого же района Расима Джебраил оглу Теймурова (1976 г.р.), когда тот ехал на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Тело передано для обследования в районное отделение судебно-медицинской экспертизы.

По факту ведется расследование.