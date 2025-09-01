    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:57
    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb.

    "Report"un cənub bürosunun məlumatına görə hadisə köhnə Ələt-Astara magistralınn rayonunun Göyşaban kəndindən keçən hissəsində baş verib.  

    Rayonun Liman şəhər sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Cavid Ceyhun oğlu Səfərli idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən, velosipedçi, rayonun Yuxarı Nüvədi kənd sakini, 1976-cı il təvəllüdlü Rasim Cəbrayıl oğlu Teymurovu vurub. R.Teymurov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

    Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran Rayonlararası Zona Mərkəzinə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Лянкяране автомобиль сбил насмерть велосипедиста

    Son xəbərlər

    22:23

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    22:16

    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

    Region
    21:57

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:46

    "İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək

    Futbol
    21:43

    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    Xarici siyasət
    21:25

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

    Region
    21:17

    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır

    Digər ölkələr
    21:05

    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti