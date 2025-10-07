Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Локбатане произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 07 октября, 2025
    • 17:25
    В поселке Локбатан произошла цепная авария.

    Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП столкнулись легковой автомобиль марки Jeep и два транспортных средства марки Toyota Prius.

    Количество пострадавших в результате аварии уточняется.

    На место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.

    По факту ведется расследование.

    Видео
    Lökbatanda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

