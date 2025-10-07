В Локбатане произошла цепная авария, есть пострадавшие

В поселке Локбатан произошла цепная авария.

Как сообщает местное бюро Report, в результате ДТП столкнулись легковой автомобиль марки Jeep и два транспортных средства марки Toyota Prius.

Количество пострадавших в результате аварии уточняется.

На место происшествия привлечены сотрудники экстренных служб.

По факту ведется расследование.