Lökbatanda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 17:15
Lökbatan qəsəbəsində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza zamanı "Jeep" markalı minik avtomobili ilə "Toyota Prius" markalı iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub.
Qəza nəticəsində xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.
Hadisə yerinə müvafiq xidmət orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
