İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Lökbatanda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:15
    Lökbatanda zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Lökbatan qəsəbəsində zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

    Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza zamanı "Jeep" markalı minik avtomobili ilə "Toyota Prius" markalı iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alanların sayı dəqiqləşdirilir.

    Hadisə yerinə müvafiq xidmət orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Lökbatan Zəncirvari qəza Xəsarət
    Video
    В Локбатане произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    18:08

    Ticarət Palatası: Almaniya bankları Azərbaycanda daha çox layihəni maliyyələşdirməyə hazırdır

    Biznes
    18:08

    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarının qalibi olub

    Fərdi
    18:06

    Lekornyunun istefası Fransaya 15 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Ərdoğanla Putin telefonla danışıb

    Region
    18:03

    Dövlət Yol Polisi sürücülərə və piyadalara müraciət edib

    Ekologiya
    18:01

    Ukrayna yığması Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl daha bir itki ilə üzləşib

    Futbol
    17:55

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu finala yüksəlib

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    17:51

    Azərbaycan qılıncoynadanı: "Bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə apardıq"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti