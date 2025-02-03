В Лерике мужчина задержан за хранение оружия и боеприпасов

В Лерике мужчина задержан за хранение оружия и боеприпасов.

В Лерике мужчина задержан за хранение оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, ранее судимый 35-летний житель Лерикского района Эмиль Гафаров задержан за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли спрятанные им в бетонной трубе автомат АКСУ-74, магазин для патронов и 7 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Гафарова избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.