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В Лерике машина сорвалась с обрыва, один человек погиб

В Лерике машина сорвалась с обрыва, один человек погиб В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
4 мая 2023 г. 11:24
В Лерике машина сорвалась с обрыва, один человек погиб

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 39-м километре дороги Лянкяран-Лерик.

Легковой автомобиль вышел из-под управления и сорвался с обрыва.

По предварительной информации, во время инцидента один человек погиб на месте, как минимум двое получили ранения.

Раненые извлечены из деформированного автомобиля спасателями Южного регионального центра МЧС и доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lerikdə avtomobil dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var

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