В Лерике машина сорвалась с обрыва, один человек погиб

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 39-м километре дороги Лянкяран-Лерик.

Легковой автомобиль вышел из-под управления и сорвался с обрыва.

По предварительной информации, во время инцидента один человек погиб на месте, как минимум двое получили ранения.

Раненые извлечены из деформированного автомобиля спасателями Южного регионального центра МЧС и доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.