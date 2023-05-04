В Лерике машина сорвалась с обрыва, один человек погиб

В Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел на 39-м километре дороги Лянкяран-Лерик.
Легковой автомобиль вышел из-под управления и сорвался с обрыва.
По предварительной информации, во время инцидента один человек погиб на месте, как минимум двое получили ранения.
Раненые извлечены из деформированного автомобиля спасателями Южного регионального центра МЧС и доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.