В лагере для беженцев в Германии между азербайджанцами произошла драка, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате драки между азербайджанцами в депортационном центре в германской провинции Бавария.

Об этом европейскому бюро Report сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел Германии.

Отмечается, что 29 декабря в районе 19:50 в лагере для беженцев Деггендорф между азербайджанцами 35-ти и 20-ти лет возник конфликт. К драке подключились другие азербайджанцы, один из участников драки получил травму глаза. Прибывшая на место инцидента полиция задержала участников драки. Пострадавшего доставили в больницу Деггендорфа.

Как заявили Report в больнице, пострадавший был возвращен в лагерь после оказания первой медицинской помощи.

Городская полиция Деггендорфа сообщила, что после дачи показаний задержанные были отпущены.