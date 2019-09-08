В Кюрдямире полицейский спас жизнь больному эпилепсией

В Кюрдямирском районе полицейский спас жизнь, беспомощном человеку упавшему на дороге.

Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент произошёл на проспекте Гейдара Алиева.

Житель деревни Атакишили, Кюрдямирского района, Исмаилов Агасяф Адалат оглу пересекая дорогу внезапно почувствовал себя плохо и упал на дорогу. Несмотря на то что окружающие вызвали скорую помощь, Агасяф Исмаилов был доставлен в Кюрядмирскую центральную районную больницу, под руководством начальника полицейского отдела Самира Магерамова на служебной патрульной машине, больному была оказана первичная помощь.

Надо отметить что, А.Исмаилов страдает эпилепсией.