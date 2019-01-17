В Кюрдемире произошло ДТП - ФОТО

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Кюрдемир. 17 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Атакишили отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Житель села Каррар Хаял Айдын оглу Алиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 33 BE 858 врезался в автомобиль жителя Гейчайского района Рагима Эльхан оглу Мамедова марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90 CT 860.

Хотя водители не пострадали, оба автомобиля деформировались.

Причиной аварии стала дождливая погода.

По факту ведется расследование.