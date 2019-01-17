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    В Кюрдемире произошло ДТП - ФОТО

    © Report

    Кюрдемир. 17 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемире произошло ДТП. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Атакишили отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

    Житель села Каррар Хаял Айдын оглу Алиев за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 33 BE 858 врезался в автомобиль жителя Гейчайского района Рагима Эльхан оглу Мамедова марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90 CT 860. 

    Хотя водители не пострадали, оба автомобиля деформировались. 

    Причиной аварии стала дождливая погода. 

    По факту ведется расследование. 

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