В Кюрдемире перевернулся автомобиль, есть пострадавший - ВИДЕО

26 января, 2017 18:14

Кюрдемир. 26 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 25 км магистрали Кюрдемир-Аксу-Имишли. Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "KİA", Вугар Мелик оглу Меликов перевернул машину. Получивший в результате ДТП тяжелые травмы водитель доставлен в Кюрдемирскую центральную районную больницу. Как сообщили из медицинского учреждения, состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести. Факт расследуется отделением полиции Кюрдемирского района.