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    В Кюрдемире перевернулся автомобиль, есть пострадавший - ВИДЕО

    По факту ведется расследование

    Кюрдемир. 26 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 25 км магистрали Кюрдемир-Аксу-Имишли.

    Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "KİA", Вугар Мелик оглу Меликов перевернул машину.

    Получивший в результате ДТП тяжелые травмы водитель доставлен в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

    Как сообщили из медицинского учреждения, состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести.

    Факт расследуется отделением полиции Кюрдемирского района. 

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