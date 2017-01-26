В Кюрдемире перевернулся автомобиль, есть пострадавший - ВИДЕО

Кюрдемир. 26 января. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 25 км магистрали Кюрдемир-Аксу-Имишли.
Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "KİA", Вугар Мелик оглу Меликов перевернул машину.
Получивший в результате ДТП тяжелые травмы водитель доставлен в Кюрдемирскую центральную районную больницу.
Как сообщили из медицинского учреждения, состояние пострадавшего расценивается как средней тяжести.
Факт расследуется отделением полиции Кюрдемирского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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