​В Кюрдемире оштрафовали нарушителей карантинного режима

В Кюрдемирском районе в отношении нарушителей строгого карантинного режима принимаются меры в соответствии с законом.

Как передает ширванское бюро Report, более 20 жителей района были оштрафованы в соответствии со статьей 211 Кодекса административных проступков за грубое нарушение режима карантина.

Кроме того, житель села Шильян Асад Мамедов был задержан и доставлен в отделение полиции за то, что незаконно держал свой магазин открытым.

На улицах и проспектах района, а также во всех селах установлены в общей сложности 105 временных карантинных постов, и полиция продолжает нести службу в усиленном режиме.

С момента начала действия карантинного режима наблюдает рост количества обращений в отделение скорой медицинской помощи Центральной больницы Кюрдемирского района. За день в отделение поступило более 30 обращений.

У большинства пациентов повышена температура, они также страдают от таких заболеваний, как сахарный диабет и сердечная недостаточность. В связи со сложившейся ситуацией в больнице созданы 6 бригад, в некоторых селах медпункты работают в усиленном режиме.