В Кюрдамире женщина выжила после 10 ножевых ранений

В селе Сор-Сор Кюрдамирского района женщина получила 10 ножевых ранений.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, житель села Низами Гусейнов предварительно на почве бытового конфликта нанес своей супруге Саре Гусейновой 10 ударов ножов.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу, где ее прооперировали.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.