В Кюрдамире женщина выжила после 10 ножевых ранений
Происшествия
- 14 октября, 2025
- 08:47
В селе Сор-Сор Кюрдамирского района женщина получила 10 ножевых ранений.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, житель села Низами Гусейнов предварительно на почве бытового конфликта нанес своей супруге Саре Гусейновой 10 ударов ножов.
Женщину в тяжелом состоянии доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу, где ее прооперировали.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
09:06
В Венесуэле из-за затопления шахт погибли 14 горняковДругие страны
08:51
Азербайджанские дзюдоисты завоевали на Гран-при в Перу семь медалейИндивидуальные
08:47
В Кюрдамире женщина выжила после 10 ножевых раненийПроисшествия
08:39
Не менее шести человек пострадали в результате удара по ХарьковуДругие страны
08:23
В Баку на 15 улицах и проспектах наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:09
Видео
SpaceX вывела на орбиту спутники Project Kuiper компании AmazonИКТ
07:46
Bloomberg: ЕС считает российские активы единственным источником помощи КиевуФинансы
07:05
Бельгия готовится потратить на оборону €34 млрдДругие страны
06:36