    Kürdəmirdə ailə münaqişəsi qanla bitib

    Hadisə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:28
    Kürdəmirdə ailə münaqişəsi qanla bitib

    Kürdəmirdə ailə münaqişəsi nəticəsində kişi həyat yoldaşını bıçaqlayıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sor-Sor kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, aralarında yaranan ailə münaqişəsi zəminində kənd sakini Nizami Hüseynov həyat yoldaşı Sara Hüseynovaya 10 bıçaq xəsarəti yetirib.

    Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı dərhal ətrafdakı insanların köməyilə Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb və dərhal əməliyyata alınıb.

    Hazırda faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

    В Кюрдамире женщина выжила после 10 ножевых ранений

