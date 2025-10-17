Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 08:36
    В Кюрдамире произошёл пожар в детском саду.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Отмечается, что на территории действующего в городе детского сада на площади 7 кв. м загорелись деревянные отходы, а в расположенном рядом двухэтажном 16-комнатном здании общей площадью 800 кв. м (по 400 кв. м на каждом этаже) огнём были охвачены горючие конструкции двух комнат на площади 50 кв. м, две оконные рамы, восемь кроватей и деревянные балки кровли на площади 25 кв. м.

    Остальная часть здания детского сада была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

    МЧС Кюрдамир пожар
    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Лента новостей