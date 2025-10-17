İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 08:25
    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Kürdəmir şəhərində uşaq bağçasında yanğın olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən uşaq bağçasının ərazisində 7 m² sahədə taxta tullantıları, bitişik ümumi sahəsi 800 m² (hər mərtəbəsi 400 m²) olan ikimərtəbəli 16 otaqlı bağça binasında iki otağın yanar konstruksiyaları 50 m² sahədə, 2 ədəd pəncərə çərçivəsi, 8 ədəd çarpayı və dam örtüyünün taxta atmaları 25 m² sahədə yanıb.

    Bağça binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    Kürdəmir yanğın
    В Кюрдамире в детском саду произошел пожар

    Son xəbərlər

    08:52

    KİV: AK Rusiya aktivlərindən istifadə etməklə Kiyevə daha 25 milyard avro ayırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    08:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2025)

    Maliyyə
    08:25

    Kürdəmirdə uşaq bağçasında yanğın olub

    Hadisə
    08:09
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:59

    Avstraliya ordusunda "M113" zirehli transportyorların istifadəsi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    07:17

    Yeni Zelandiya İrana qarşı sanksiyaları bərpa edib

    Digər ölkələr
    06:06

    Braziliya və ABŞ prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    05:43
    Foto

    ABŞ-də Azərbaycanın kəlağayı sənətinə həsr olunmuş tədbir baş tutub

    Xarici siyasət
    05:11
    Foto

    Peruda "Azərbaycanı kəşf et" adlı fotosərgi açılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti