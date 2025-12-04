В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом
Происшествия
- 04 декабря, 2025
- 12:47
В Кюрдамирском районе сгорел 8-комнатный частный дом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, пожар зарегистрирован в селе Сыгырлы.
Принадлежащий жителю села Рзе Агамалыеву двухэтажный 8-комнатный дом общей площадью 130 кв. метров сгорел дотла.
В тушении пожара были задействованы сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.
Предположительно, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.
