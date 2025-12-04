Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом

    Происшествия
    • 04 декабря, 2025
    • 12:47
    В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом

    В Кюрдамирском районе сгорел 8-комнатный частный дом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, пожар зарегистрирован в селе Сыгырлы.

    Принадлежащий жителю села Рзе Агамалыеву двухэтажный 8-комнатный дом общей площадью 130 кв. метров сгорел дотла.

    В тушении пожара были задействованы сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

    Предположительно, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.

    Кюрдамир частный дом пожар
    Фото
    Видео
    Kürdəmirdə səkkizotaqlı ev tamamilə yanıb
    Elvis

    Последние новости

    13:12

    Пашинян: Гарегин II наносит вред ААЦ, он должен уйти

    В регионе
    13:08
    Фото

    Эльчин Амирбеков обсудил в Берне углубление сотрудничества Азербайджана и Швейцарии

    Внешняя политика
    13:01

    Система волонтерства в госструктурах Азербайджана расширится в 2026 году

    Социальная защита
    13:01

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпрома

    Внешняя политика
    13:01

    США пригласили Польшу на саммит G20 вместо ЮАР

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестиций

    Бизнес
    12:51

    Грузия запретит госвузам принимать иностранных студентов

    В регионе
    12:47
    Фото
    Видео

    В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом

    Происшествия
    12:46

    Госагентство по туризму прокомментировало снижение турпотока в страну

    Туризм
    Лента новостей