В Кюрдамире сгорел 8-комнатный частный дом

В Кюрдамирском районе сгорел 8-комнатный частный дом.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, пожар зарегистрирован в селе Сыгырлы.

Принадлежащий жителю села Рзе Агамалыеву двухэтажный 8-комнатный дом общей площадью 130 кв. метров сгорел дотла.

В тушении пожара были задействованы сила и техника Государственной противопожарной службы МЧС.

Предположительно, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.