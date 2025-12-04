Kürdəmirdə səkkizotaqlı ev tamamilə yanıb
Hadisə
- 04 dekabr, 2025
- 12:29
Kürdəmir rayonunda səkkizotaqlı fərdi yaşayış evi yanıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini Ağamalıyev Rza Qardaşxan oğluna məxsus ikimərtəbəli, ümumi sahəsi 130 kv/m olan 8 otaqlı ev tamamilə yanıb.
Hadisə yerinə FHN-nin Kürdəmir rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb və söndürülüb.
Hadisənin elektrik naqillərində yaranan qısaqapanmadan baş verdiyi ehtimal edilir.
