В Кюрдамире ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипятком

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня скончался ребенок, который упал в кастрюлю с кипятком в Кюрдамирском районе.

Как сообщает Report, факт смерти был зарегистрирован в Республиканском ожоговом центре.

Напомним, что 27 мая годовалый ребенок Рагим Мамедов по неосторожности упал в кастрюлю с кипятком. В результате несчастного случая ребенок получил 70% ожог тела. Р.Мамедов был доставлен в Республиканский ожоговый центр в Баку. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

По факту ведется расследование.