 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Кюрдамире ребенок погиб, упав в кастрюлю с кипятком

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня скончался ребенок, который упал в кастрюлю с кипятком в Кюрдамирском районе.

    Как сообщает Report, факт смерти был зарегистрирован в Республиканском ожоговом центре.

    Напомним, что 27 мая годовалый ребенок Рагим Мамедов по неосторожности упал в кастрюлю с кипятком. В результате несчастного случая ребенок получил 70% ожог тела. Р.Мамедов был доставлен в Республиканский ожоговый центр в Баку. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi