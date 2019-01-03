В Кюрдамире из маркета украли 14 000 манатов

https://report.az/storage/news/7d099d1ea86287e7c8fe8731304b65aa/dffc009c-c289-435d-b24e-8d6adc971c3c_292.jpg
Кюрдамир. 3 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе из маркета совершена кража.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в одном из маркетов в селе Сыгырлы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Кюрдамирского района был задержан местный житель Турал Керимов, подозреваемый в краже из маркета 14.000 манатов.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости