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    В Кюрдамире из маркета украли 14 000 манатов

    По факту ведется расследование

    Кюрдамир. 3 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе из маркета совершена кража. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Инцидент произошел в одном из маркетов в селе Сыгырлы. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Кюрдамирского района был задержан местный житель Турал Керимов, подозреваемый в краже из маркета 14.000 манатов.  

    По факту ведется расследование.

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