В Кюрдамире из маркета украли 14 000 манатов

Кюрдамир. 3 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе из маркета совершена кража.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в одном из маркетов в селе Сыгырлы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Кюрдамирского района был задержан местный житель Турал Керимов, подозреваемый в краже из маркета 14.000 манатов.

По факту ведется расследование.