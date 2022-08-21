В Кюрдамире два брата пострадали в ДТП

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхнеширванское бюро Report , инцидент зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, проходящем через село Гарасаггаллы.

Согласно информации, водитель, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2107", потерял управление во время движения по вышеуказанной дороге и съехал в овраг. Водитель и его пассажир - жители села Арабмехдибей Агсуинского района, два брата - Эльчин Гиняз оглу Османов и Гияс Гиняз оглу Османов получили различные травмы.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.