В Кюрдамире два брата пострадали в ДТП

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхнеширванское бюро
Согласно информации, водитель, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2107", потерял управление во время движения по вышеуказанной дороге и съехал в овраг. Водитель и его пассажир - жители села Арабмехдибей Агсуинского района, два брата - Эльчин Гиняз оглу Османов и Гияс Гиняз оглу Османов получили различные травмы.
Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту начато расследование.