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В Кюрдамире два брата пострадали в ДТП

В Кюрдамире два брата пострадали в ДТП В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
21 августа 2022 г. 19:21
В Кюрдамире два брата пострадали в ДТП

В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхнеширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, проходящем через село Гарасаггаллы.

Согласно информации, водитель, находившийся за рулем автомобиля "ВАЗ-2107", потерял управление во время движения по вышеуказанной дороге и съехал в овраг. Водитель и его пассажир - жители села Арабмехдибей Агсуинского района, два брата - Эльчин Гиняз оглу Османов и Гияс Гиняз оглу Османов получили различные травмы.

Пострадавшие были доставлены бригадой скорой помощи в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə yol qəzasında 2 qardaş xəsarət alıb

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