В Кюрдамире автомобиль врезался в трактор, погибли два человека

На участке трассы Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Моллакенд Кюрдамирского района, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в трактор.

Как сообщает верхнешированское бюро Report, в результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов, а также аварийно-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ведутся работы по извлечению зажатых в деформированном автомобиле водителя и пассажиров. По факту начато расследование.