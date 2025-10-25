Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Кюрдамире автомобиль врезался в трактор, погибли два человека

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 19:21
    На участке трассы Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Моллакенд Кюрдамирского района, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в трактор.

    Как сообщает верхнешированское бюро Report, в результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов, а также аварийно-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Ведутся работы по извлечению зажатых в деформированном автомобиле водителя и пассажиров. По факту начато расследование.

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

