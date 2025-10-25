В Кюрдамире автомобиль врезался в трактор, погибли два человека
Происшествия
- 25 октября, 2025
- 19:21
На участке трассы Агсу-Кюрдамир-Имишли, проходящем через село Моллакенд Кюрдамирского района, автомобиль марки "ВАЗ 2107" врезался в трактор.
Как сообщает верхнешированское бюро Report, в результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов, а также аварийно-спасательная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ведутся работы по извлечению зажатых в деформированном автомобиле водителя и пассажиров. По факту начато расследование.
