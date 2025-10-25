İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Kürdəmirdə minik avtomobili traktora çırpılıb, ölənlər və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 19:10
    Kürdəmirdə minik avtomobili traktorla toqquşub, ölənlər var.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağsu-Kürdəmir-İmişli yolunun rayonun Mollakənd kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, həmin yolda hərəkətdə olan "VAZ 2107" markalı avtomobil traktora çırpılıb. Nəticədə, ilkin məlumata görə, iki nəfər həyatını itirib. Daha üç nəfər ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanı, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəza-xilasetmə dəstəsinin əməkdaşları cəlb olunub.

    Avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü və sərnişinlərin çıxarılması işləri həyata keçirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

