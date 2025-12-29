İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 11:02
    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov 2026-cı ilin 9 yanvarında Salyan şəhərində Şirvan, Salyan, Hacıqabul, Sabirabad, Neftçala və Biləsuvar rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaşlar nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə dair məsələlərlə bağlı 08 yanvar tarixinədək yalnız rəsmi iş günləri və saatları ərzində Şirvan regional ədliyyə idarəsinə (ünvan: F.İsmayılov küçəsi 17, əlaqə telefonu: +994 021 212 67 27) müraciət edərək, habelə Ədliyyə Nazirliyinin +994 12 510 10 01 (daxili nömrə: 10941) nömrəli telefonu vasitəsilə qəbula yazıla bilərlər.

    "Həmçinin [email protected] e-poçt ünvanı, eləcə də Nazirliyin rəsmi veb-saytında "Elektron xidmətlər" bölməsində "Vətəndaşların ədliyyə orqanlarında qəbula yazılması" xidməti vasitəsilə də qəbula yazılmaq mümkündür. Qəbula gələn vətəndaşlardan əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmələri və özləri ilə şəxsiyyət vəsiqəsini gətirmələri xahiş olunur. Qəbula yazılan şəxslərə qəbulun keçiriləcəyi ünvan və saat barədə əvvəlcədən məlumat veriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Ədliyyə Nazirliyi Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    11:58

    Azərbaycan klubu voleybolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:46

    Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən yazı dərc olunub

    Fərdi
    11:45

    Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava müşahidə olunub

    Ekologiya
    11:40

    Qazaxıstanda sürücüsüz taksi layihəsi həyata keçiriləcək

    Region
    11:38
    Foto

    BP: İndiyədək "Qərbi Azəri" platformasından 1 milyard bareldən çox neft hasil edilib

    Energetika
    11:34

    Gəncə stadionunun aprel-may ayında "Kəpəz" klubunun ixtiyarına veriləcəyi gözlənilir

    Futbol
    11:32
    Foto

    Qərbi Azərbaycanın virtual ensiklopedik toplusu təqdim edilib

    Daxili siyasət
    11:31

    FHN bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq

    Daxili siyasət
    11:29

    Quş qripi xəstəliyinə qarşı növbəti epizootoloji monitorinq baş tutacaq

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti