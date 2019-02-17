В Кюрдамире автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

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Кюрдамир. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошла авария, в результате которой пострадали двое.

Как передаёт центрально-аранское бюро Report, ДТП произошло на 172 километре автомобильной дороги Баку-Газах, на территории села Каррар.

Житель города Барда 1959 года рождения Агаев Ровшан Муслим оглу, находясь за рулём легкового автомобиля Mercedes, двигаясь в направлении Гянджи, потерял управление, в результате чего машина врезалась в бетонное ограждение на обочине. Агаев и его пассажир – жительница Гянджи 1967 года рождения Мамедова Хагигат Алигусейн гызы – получили травмы различной степени тяжести. Агаев был помещён в отделение травматологии Кюрдамирской районной центральной больницы. Ввиду тяжести состояния Мамедовой, она была помещена в отделение реанимации той же больницы.

По факту ведётся расследование.

Ранее в Кюрдамире столкнулись принадлежащий «Азерсу» автомобиль и автобус