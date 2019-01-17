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    В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

    Валех Агали оглу Зарбалыев был сбит автомобилем Kia Optima с государственным номерным знаком «10 MB 555»
    © Foto: "Report"

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся смертью пешехода.

    Как сообщает центрально-аранское бюро Report, авария случилась на проспекте Гейдара Алиева. Житель города 1991 года рождения Валех Агали оглу Зарбалыев был сбит автомобилем Kia Optima с государственным номерным знаком «10 MB 555». В.Зарбалыев скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Кюрдамирское районное отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту ведётся расследование.

    Отметим, что сегодня в Кюрдамире произошло ещё одно ДТП.

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