В Кюрдамире автомобиль насмерть сбил пешехода

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся смертью пешехода.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, авария случилась на проспекте Гейдара Алиева. Житель города 1991 года рождения Валех Агали оглу Зарбалыев был сбит автомобилем Kia Optima с государственным номерным знаком «10 MB 555». В.Зарбалыев скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Кюрдамирское районное отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

По факту ведётся расследование.

Отметим, что сегодня в Кюрдамире произошло ещё одно ДТП.