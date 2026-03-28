    Происшествия
    28 марта, 2026
    21:02
    Установлены личности погибших в ДТП в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

    Стали известны личности погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Кяльбаджаре.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате того, что грузовой автомобиль вышел из-под управления и опрокинулся на обочину, погибли водитель Турал Исмайылов, а также находившиеся в транспортном средстве Вюсал Мехремов и Эльвин Исмайылов.

    Отметим, что водитель является жителем Гёйчая, а пассажиры - жителями Кяльбаджарского района.

    В Кяльбаджарском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате того, что грузовой автомобиль, потеряв управление, опрокинулся на обочину, погибли три человека.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время по факту ведется расследование, личности погибших в ДТП уточняются.

    Дорожно-транспортное происшествие Кяльбаджарский район Сотрудники правоохранительных органов
    Kəlbəcərdə yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
    Ты - Король

