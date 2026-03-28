İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hadisə
    • 28 mart, 2026
    • 20:53
    Kəlbəcərdə yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Kəlbəcər rayonu ərazisində baş verən ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yük avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində sürücü, 1987-ci il təvəllüdlü Tural İsmayılov, 1984-cü il təvəllüdlü Vüsal Məhərrəmov və 1995-ci l təvəllüdlü Elvin İsmayılov vəfat ediblər.

    Qeyd edək ki, sürücü Göyçay sakini, sərnişinlər isə Kəlbəcər rayon sakinləri olublar.

    Kəlbəcər rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yük avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində üç nəfər ölüb.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. Hazırda fakt araşdırılır və yol qəzasında dünyasını dəyişənlərin kimliyi dəqiqləşdirilir.

    Kəlbəcər rayonu Yol qəzası
    Установлены личности погибших в ДТП в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

