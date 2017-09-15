В Крыму задержаны трое подозреваемых в убийстве граждан Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Крыму следователи раскрыли резонансное убийство гражданина Азербайджана 1968 г.р., которое произошло в октябре прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Севастопольские новости", в связи с убийством были задержаны трое жителей Феодосии.

По данным следствия, в октябре 2016 года подозреваемые приехали в город Севастополь для совершения противоправных действий, направленных на улучшение своего финансового положения. Находясь в городе, они познакомились с местным жителем и в ходе беседы узнали, что потерпевший имеет крупную сумму денег, собранную им для покупки автомобиля.

Получив от собеседника всю необходимую информацию, в том числе о месте и образе жизни мужчины, а также его распорядке дня, злоумышленники ранним утром подстерегли мужчину около дома и, применив насилие, поместили его в автомобиль, в котором продолжили избивать потерпевшего, высказывая требования о передаче им денег и иного ценного имущества на сумму 3 млн рублей.

Утром 16 октября 2016 года на обочине проезжей части автомобильной дороги в грузовом отделе автомобиля "Форд-транзит" было обнаружено тело убитого гражданина Азербайджана.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Они дали признательные показания.