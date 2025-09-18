Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилем

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 09:00
    В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилем

    На неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Жарык-Дария на участке Акадыр-Караганда произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ", машинист пассажирского поезда, следовавшего со скоростью 92 км/ч, применил экстренное торможение из-за выезда на пути автомобиля Mazda.

    "Избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы.

    По факту начато разбирательство.

    Казахстан ДТП поезд погибшие

