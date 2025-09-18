В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилем
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 09:00
На неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Жарык-Дария на участке Акадыр-Караганда произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ", машинист пассажирского поезда, следовавшего со скоростью 92 км/ч, применил экстренное торможение из-за выезда на пути автомобиля Mazda.
"Избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы.
По факту начато разбирательство.
Последние новости
09:21
Азербайджан увеличил квоты на перевозки для УкраиныБизнес
09:20
Великобритания получила £150 млрд инвестиций от компаний СШАДругие страны
09:12
Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной музыкиКультура
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2025)Финансы
09:10
ЕБРР обновил текущий портфель проектов в АзербайджанеФинансы
09:08
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2025)Финансы
09:00
В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилемПроисшествия
08:56
В Гаджикабуле грузовик сбил насмерть 9-летнего велосипедистаПроисшествия
08:45