В Казахстане трое погибли при столкновении поезда с автомобилем

На неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Жарык-Дария на участке Акадыр-Караганда произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу АО "НК "ҚТЖ", машинист пассажирского поезда, следовавшего со скоростью 92 км/ч, применил экстренное торможение из-за выезда на пути автомобиля Mazda.

"Избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении пресс-службы.

По факту начато разбирательство.