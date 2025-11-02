В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 02 ноября, 2025
- 21:26
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 18:46 по местному времени.
Очаг залегал на глубине 72 км.
