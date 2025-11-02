Xəzər dənizində zəlzələ olub
Hadisə
- 02 noyabr, 2025
- 21:15
Xəzər dənizində zəlzələ olub.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 18.46-da qeydə alınıb, maqnitudası 3,2 olub.
Zəlzələ ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.
