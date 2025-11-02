İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2025
    • 21:15
    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Xəzər dənizində zəlzələ olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ yerli vaxtla saat 18.46-da qeydə alınıb, maqnitudası 3,2 olub.

    Zəlzələ ocağı 72 kilometr dərinlikdə yerləşib.

