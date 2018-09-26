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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 01:03:13 по местному времени. Землетрясение не ощущалось.
Магнитуда подземных толчков составляла 3,2, глубина - 89 км.
Aynur OsmanqızıАвтор новости