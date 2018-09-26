Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, по предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 01:03:13 по местному времени. Землетрясение не ощущалось.

Магнитуда подземных толчков составляла 3,2, глубина - 89 км.