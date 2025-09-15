В Каспийском море произошло землетрясение

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 08:29
    В Каспийском море в 127 км к востоку от станции Гала произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук.

    Землетрясение было зафиксировано в 07:41 по местному времени, магнитуда составила 4, очаг залегал на глубине 76 км.

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

