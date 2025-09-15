В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море в 127 км к востоку от станции Гала произошло землетрясение.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук.
Землетрясение было зафиксировано в 07:41 по местному времени, магнитуда составила 4, очаг залегал на глубине 76 км.
