В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море в 127 км к востоку от станции Гала произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук.

Землетрясение было зафиксировано в 07:41 по местному времени, магнитуда составила 4, очаг залегал на глубине 76 км.