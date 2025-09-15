İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 08:24
    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Qala stansiyasından 127 km şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

    Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən "Report"a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 07:41-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4 olub.

    Zəlzələnin ocağı 76 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    В Каспийском море произошло землетрясение

