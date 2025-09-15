Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb
Hadisə
- 15 sentyabr, 2025
- 08:24
Qala stansiyasından 127 km şərqdə, Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən "Report"a verilən məlumata əsasən, yerli vaxtla saat 07:41-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4 olub.
Zəlzələnin ocağı 76 kilometr dərinlikdə yerləşib.
