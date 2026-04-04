Сегодня в 06:27 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков, зафиксированных в 69 км к северо-востоку от станции Губа, составила 3,1. Очаг землетрясения залегал на глубине 74 километров.