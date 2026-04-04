Xəzər dənizində zəlzələ baş verib
Hadisə
- 04 aprel, 2026
- 08:25
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Quba stansiyasından 69 km şimal-şərqdə yerli vaxtla saat 06:27-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub.
Zəlzələnin ocağı 74 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto
Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilibXarici siyasət
18:45
Foto
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilibASK
18:40
Foto