Tayvan sahillərində 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 04 aprel, 2026
- 22:19
Tayvan sahillərində 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri əhalisi 1 milyon nəfərdən çox olan Tayçjun şəhərindən 99 km şərqdə, zəlzələ ocağı isə 18 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
