İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan deflimpiyaçıları karate üzrə şotokan dünya çempionatında 7 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 27 aprel, 2026
    • 10:31
    Azərbaycan deflimpiyaçıları Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil edilmiş karate üzrə şotokan dünya çempionatında 3 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal qazanıblar.

    "Report" xəbər verir ki, WSF versiyasında baş tutan yarışda ölkə 10 deflimpiyaçı ilə təmsil olunub.

    Hikmət Ağayev (+18 yaş, 75 kq, kumite), Sahib Sahibli (+18 yaş, +75 kq, kumite) və Yusif Əzimzadə (14–17 yaş, 60 kq, kumite) qızıl mükafata sahib çıxıblar.

    Aytən Qədirova (kata) və Nizaməddin Əzimzadə (14–17 yaş, 60 kq, kumite) yarışı gümüş medalla başa vurublar.

    Əliəkbər Əlizadə (+18 yaş, 75 kq, kumite) və Elnur Qasımzadə (+18 yaş, +75 kq, kumite) bürünc medal qazanıblar.

    Azərbaycan deflimpiyaçıları Karate üzrə şotokan dünya çempionatı Hikmət Ağayev Sahib Sahibli
    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

    Son xəbərlər

    11:28

    Zelenski ölkədə hərbi vəziyyətin daha 90 gün uzadılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ağcabədidə 2 nəfər qətlə yetirilib

    Hadisə
    11:24

    DİM sədri: Yeni imtahan modeli tədris prosesini daha məqsədyönlü planlaşdırmağa imkan verəcək

    Elm və təhsil
    11:20

    İlham Əliyev Cənubi Afrika Respublikasının prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:15

    WUF13 üçün 800-dən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib

    İnfrastruktur
    11:13
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə rezin məmulatlarının istehsal müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:11

    "Hizbullah" Livanda İsrail qüvvələrinə raket zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    11:08

    "Real" PSJ-nin gənc yarımmüdafiəçisi Senni Meyulunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:05

    Li Çje Myon: Seul Pxenyanla mehriban qonşuluq münasibətləri qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti